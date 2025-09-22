Niña de 11 años reportada como desaparecida fue vista al lado de sujeto

La desaparición de una menor de 11 años, identificada como Madeline Tintayo Raimundo, ha generado gran preocupación en San Juan de Lurigancho. La niña fue vista por última vez hace más de 24 horas en el paradero 19 del distrito, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre, identificado como Jonathan Lainez Moncada, de 39 años, la toma de la mano y se la lleva.

Según la denuncia de los familiares, el sujeto habría contactado a la menor a través de juegos en línea como Free Fire y Roblox, logrando entablar comunicación directa con ella. Asimismo, se sospecha que utilizaba al menos dos números de teléfono que enciende y apaga intermitentemente, además de haber ejercido algún tipo de chantaje contra la víctima antes de su desaparición.

Ante la falta de resultados inmediatos, los padres de Madeline se movilizan de manera paralela para dar con su paradero: la madre recorre la ciudad a bordo de un patrullero policial siguiendo posibles ubicaciones del celular del sospechoso, mientras el padre investiga por otra ruta. Sus familiares han pedido públicamente a la Policía Nacional que priorice el caso y utilice todas las herramientas tecnológicas disponibles para hallar a la menor.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Las tías de la niña hicieron un llamado a las más altas autoridades policiales para que comprendan la urgencia del caso desde su rol de padres. “Queremos que la encuentren sana y salva. No podemos esperar más tiempo”, señalaron entre lágrimas, exigiendo acciones inmediatas para rescatar a la pequeña.