Terror en Carbayllo: extorsionadores exigen S/1 000 a alumnos de colegio público

La banda criminal “Los Desa II” continúa sembrando el terror en Lima. Esta vez, los delincuentes dirigieron sus amenazas contra los estudiantes de la promoción sexto D del colegio Ciro Alegría, en Carabayllo, a quienes les exigieron el pago de S/ 1.000.

Con un cinismo alarmante, los extorsionadores incluso ofrecieron a los padres de familia fraccionar el pago: 30 soles por alumno como primera cuota y el resto días antes de la fiesta de promoción de los escolares.

Las amenazas llegaron al WhatsApp de una docente de la sección, donde además enviaron fotos y videos que incluían balas y explosivos, como advertencia de lo que ocurriría si no cumplían con lo solicitado.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Ante esta situación, los padres de familia expresaron su temor por la seguridad de sus hijos y exigieron a las autoridades mayor resguardo policial en la zona. Asimismo, solicitaron que se suspendan las clases presenciales hasta que se garantice un entorno seguro para los escolares.