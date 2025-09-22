Exsuboficial de la FAP detenido por explotación sexual de menores

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro informó sobre la detención de Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), acusado de captar a menores a través de WhatsApp y Telegram para explotarlas sexualmente. El operativo se desarrolló el 22 de septiembre en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, logrando rescatar a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de ellas en estado de gestación.

Chunga fue arrestado en su vehículo, cerca de su domicilio en Villa El Salvador, donde se incautaron equipos móviles y dispositivos tecnológicos que serán sometidos a investigación. Como parte de la operación, se allanó un hostal en San Juan de Miraflores, lugar en el que las víctimas eran explotadas sexualmente, según precisaron las autoridades.

Ante el impacto del caso, la FAP emitió un comunicado en el que aclaró que Chunga ya no pertenecía a la institución, pues había sido dado de baja por no cumplir con los estándares profesionales requeridos. La entidad insistió en que su conducta no representa los valores de la Fuerza Aérea y expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra menores de edad.

DILIGENCIAS EN CURSO

La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias para determinar si existían cómplices o una red criminal detrás de la explotación de las adolescentes, al tiempo que brindará acompañamiento a las víctimas rescatadas.