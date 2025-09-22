Comas: alias ‘Bombita’ disparó contra policías y dejó expuesta a su madre

Momentos de pánico se vivieron en el asentamiento humano Santiago Apóstol, en Comas, cuando alias ‘Bombita’ abrió fuego contra agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte que intentaban capturarlo. El presunto sicario, identificado como Carlos Herrera, habría disparado de manera indiscriminada mientras escapaba por la ladera de un cerro, exponiendo incluso a su propia madre en el proceso.

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la BRECC Lima Norte, el sujeto es considerado un blanco objetivo de la PNP por estar involucrado en diversos actos criminales y por operar bajo las órdenes de alias ‘El Monstruo’. “Sabemos que está implicado en hechos violentos y sangrientos, y que también trabaja con otras organizaciones que buscan tomar el control en la zona”, explicó.

Tras la persecución, los agentes intervinieron el predio donde residía el presunto delincuente y hallaron únicamente a su madre, Sandra Paola Pastor Castilla, de 51 años. En la vivienda se encontraron un revólver calibre 38, casquillos percutidos, abundantes municiones, una granada tipo piña y una emulsión explosiva con accesorios de voladura.

SU MADRE FUE DETENIDA

La madre de alias ‘Bombita’ fue detenida por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. La Policía Nacional ha solicitado la audiencia de prisión preventiva, mientras se mantiene el operativo para ubicar al prófugo, quien sería pieza clave en el engranaje criminal del norte de Lima.