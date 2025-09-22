Mujer atacada por abejas en Jesús María: vivienda cercana albergaba dos colmenas para apicultura

Momentos de desesperación se vivieron en la cuadra ocho del jirón Francisco de Zela, en Jesús María, cuando una joven trabajadora fue atacada por un enjambre de abejas mientras repartía volantes sobre unos zancos. La víctima, arrodillada en la vereda y con visibles picaduras en el rostro, cuello y espalda, pedía auxilio entre gritos que podían escucharse a varias cuadras.

Serenos y vecinos acudieron rápidamente a socorrerla, rociándola con el polvo de un extintor y cubriéndola con una manta, aunque también terminaron alcanzados por las picaduras. Incluso, taxistas que detuvieron su marcha para ayudar resultaron afectados. Finalmente, tras varios minutos de angustia, la mujer fue evacuada al Hospital Loayza, donde ingresó de emergencia.

El médico infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud, explicó que en este tipo de ataques lo recomendable es alejarse al menos 800 metros del enjambre y buscar refugio en un lugar cerrado, ya que los insectos se tornan agresivos al defender su colmena.

COLMENAS NO TENÍAN AUTORIZACIÓN

Horas después, la municipalidad de Jesús María confirmó que en la terraza de un inmueble cercano se mantenían dos colmenas destinadas a la apicultura sin autorización municipal. La propietaria fue multada con 2,675 soles por poner en riesgo a la población, mientras las autoridades evalúan qué medidas adoptar respecto a los insectos.