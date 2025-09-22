Asesinan a mototaxista en Comas: choferes aseguran que pagaban S/25 semanales a mafias

La violencia por el control de las extorsiones en Lima Norte se cobró una nueva víctima. Jesús Manuel Paredes Salvador, un mototaxista de 66 años, fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando dejaba pasajeros en la zona de Ricardo Palma, en Comas.

Testigos señalaron que el hombre fue sorprendido por sicarios en pleno paradero. Cámaras de seguridad registraron la huida del presunto atacante, quien escapó corriendo frente a la mirada de los transeúntes.

OBLIGADOS A PAGAR CUPOS

Paredes trabajaba en el paradero del mercado Santa Cruz, donde los mototaxistas —formales e informales— denuncian que son obligados a pagar 25 soles semanales como cupo a organizaciones criminales. La situación se ha tornado más peligrosa debido a que dos bandas rivales disputan actualmente el control de la zona, exigiendo el mismo monto y generando represalias contra quienes dejan de pagar.

La familia de la víctima evitó pronunciarse por el crimen, mientras sus compañeros de trabajo aseguran que este asesinato constituye una advertencia directa de las mafias que los tienen bajo amenaza constante.