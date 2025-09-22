Derrumbe de muro de contención en Huaycán: personal del municipio de Ate inspecciona daños

El pánico se apoderó de los vecinos de la asociación Cerro El Ángel, en Huaycán, cuando un muro de contención colapsó, provocando una gran polvareda y dejando la pista completamente dañada. En un video grabado por un celular se observa cómo, segundos antes del siniestro, una mototaxi pasaba al costado del muro mientras desde abajo varias personas miraban con asombro el desprendimiento de tierra.

Los residentes señalaron que tras la caída también se desplomaron postes de energía eléctrica y quedaron afectadas las tuberías de agua. La pista quedó con rajaduras y el tránsito vehicular fue suspendido en la zona por el riesgo de que la tierra siga cediendo. Vecinos relataron que temieron lo peor, pues pensaron que el derrumbe podía extenderse hasta sus viviendas.

Los afectados responsabilizan a una propietaria que vive en la parte baja del muro, acusándola de realizar trabajos de construcción con maquinaria que habrían debilitado la estructura. Una de las vecinas indicó que su madre advirtió previamente del peligro, pero no fue escuchada. Otra testigo aseguró que el uso de maquinaria pesada habría cuarteado la base del muro hasta hacerlo ceder.

NO HAY PRONUNCIAMIENTO

La mujer acusada rechazó haber utilizado maquinaria pesada, afirmando que el problema era una acequia que atravesaba la parte posterior del muro y que afectaba su terreno. Personal municipal llegó a inspeccionar el lugar; sin embargo, pese a los intentos de obtener una respuesta oficial, el alcalde de Ate Vitarte, Franco Vidal, o algún funcionario de la comuna no se pronunciaron hasta el cierre del informe.