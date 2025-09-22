Defensoría condena y exige sanciones contra mujer que llamó “serranos” y “vicuñas” a pasajeros del Metropolitano

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera enfática las expresiones racistas emitidas por una ciudadana dentro de un bus del Metropolitano, caso que se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los usuarios del transporte público.

El incidente quedó registrado en un video que muestra a la joven Alejandra Argumedo Alegre realizando comentarios discriminatorios hacia los pasajeros, a quienes llamó “serranos” y comparó con “vicuñas y alpacas”, llegando incluso a agredir físicamente a uno de ellos.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a iniciar investigaciones inmediatas, recordando que los actos de discriminación constituyen un delito según el Código Penal, con penas de hasta tres años de prisión.

PIDE INTERVENCIÓN DE LA ATU

La Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos en instalaciones bajo su competencia, incluyendo en los buses del Metropolitano, garantizando así un transporte público seguro y libre de discriminación.