22/09/2025

Balacera en el Callao deja una adolescente fallecida y dos jóvenes heridos

El hecho ocurrió la madrugada del domingo en el pasaje Villegas, cerca del cementerio Baquijano, generando temor entre los vecinos.



Una menor de 15 años perdió la vida y dos jóvenes más resultaron heridos durante una balacera registrada en el pasaje Villegas, cerca al cementerio Baquijano, en el Callao. El ataque ocurrió la madrugada del último domingo y ha generado gran conmoción entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en más de siete oportunidades contra un grupo de jóvenes que al parecer habían salido de una fiesta cercana. La adolescente fallecida y los heridos fueron alcanzados por los proyectiles en plena vía pública.

Tras el tiroteo, dos de las víctimas fueron trasladadas de emergencia a hospital Daniel Alcides Carrión. La menor llegó agonizante a dicho nosocomio, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de un trauma shock.

Los heridos fueron identificados como Sergio Torres Aliaga, quien fue sometido a una cirugía de urgencia, y Misael Stanley Aranda Cervera, cuyo estado de salud permanece reservado en el hospital Sabogal.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

La comisaría de Carmen de la Legua asumió el caso y viene recopilando información para identificar a los presuntos sicarios. Las cámaras de seguridad instaladas en la serán clave para esclarecer este atentado que acabó con la vida de una menor en el Callao.


