Balacera en el Callao deja una adolescente fallecida y dos jóvenes heridos

Una menor de 15 años perdió la vida y dos jóvenes más resultaron heridos durante una balacera registrada en el pasaje Villegas, cerca al cementerio Baquijano, en el Callao. El ataque ocurrió la madrugada del último domingo y ha generado gran conmoción entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en más de siete oportunidades contra un grupo de jóvenes que al parecer habían salido de una fiesta cercana. La adolescente fallecida y los heridos fueron alcanzados por los proyectiles en plena vía pública.

Tras el tiroteo, dos de las víctimas fueron trasladadas de emergencia a hospital Daniel Alcides Carrión. La menor llegó agonizante a dicho nosocomio, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de un trauma shock.

Los heridos fueron identificados como Sergio Torres Aliaga, quien fue sometido a una cirugía de urgencia, y Misael Stanley Aranda Cervera, cuyo estado de salud permanece reservado en el hospital Sabogal.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

La comisaría de Carmen de la Legua asumió el caso y viene recopilando información para identificar a los presuntos sicarios. Las cámaras de seguridad instaladas en la serán clave para esclarecer este atentado que acabó con la vida de una menor en el Callao.