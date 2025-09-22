Quinceañera es impedida de tomarse fotos en Puente de los Suspiros porque "no pagó" al Municipio

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Barranco impidió que una quinceañera quinceañera y sus padres de familia se tomen fotografías en el Puente de los Suspiros porque "no le pagaron" al Municipio para realizar dicha actividad.
Durante el cruce de palabras entre ambas partes, uno de los fiscalizadores explicó que para realizar sesiones fotográficas con una cámara profesional es necesario realizar un pago a la Municipalidad de Barranco.
"Sí se puede (tomar fotos), solo que con cámara profesional no. A partir de los últimos 15 días hay una prohibición. Tiene todo el derecho de reclamar a la alcaldesa, a la Gerencia respectiva, pero nosotros solo estamos haciendo cumplir una norma", señaló el fiscalizador, desatando una ola de críticas.
MUNICIPIO RESPONDE
En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Yvonne Roballos, gerenta del Municipio de Barranco, negó que la Municipalidad cobre a los vecinos y turistas por tomarse fotos y señaló que el fiscalizador dio una mala orientación respecto a este tema.
No obstante, precisó que el Municipio sí cobra por actividades lucrativas con cámara profesional, como sesiones fotográficas y, en este caso en particular, indicó que el fotógrafo es quien debió gestionado la autorización para evitar este impase con los fiscalizadores.