PNP sobre marcha de la Generación Z: “Ellos iniciaron los actos de violencia”

El sábado y domingo se realizaron dos marchas en el Centro de Lima, la cual fue convocada por la Generación Z, quienes buscaron alzar su voz de protesta contra el Congreso y Gobierno de Dina Boluarte por su negativa para luchar contra los problemas del país.

Las protestas de los jóvenes causaron una serie de destrozos en diversas zonas del centro histórico de la capital, por lo que, desde la Policía Nacional del Perú (PNP) brindaron un balance general que dejaron las manifestaciones.

NÚMEROS COMPARTIDOS POR LA PNP

Tras varias horas de haberse registrado las marchas, el jefe de la región policial Lima Centro, Felipe Monroy, informó los números que dejaron las protestas. Además, comentó que los protestantes comenzaron con los actos vandálicos contra la autoridad.

“450 personas marcharon hasta Huallaga y se han estado manifestando libremente (…) La llegada de 100 estudiantes con banderolas de una casa de estudio, ellos iniciaron la violencia (contra la PNP) (…) Incautamos globos con material inflamable (…) Nosotros no usamos perdigones, solo pequeñas circunferencias plásticas”, comentó.