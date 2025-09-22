SJL: Joven vendedor de celulares denuncia suplantación de su identidad

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un joven dedicado a la venta en línea de celulares de alta gama, denunció que vienen suplantando su identidad para estafar a otras personas.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el joven emprendedor indicó que todo inició cuando una persona se contactó por él haciéndose pasar como cliente para consultarle por el precio de unos iPhones 16 Pro Max.

La víctima indicó que esta persona le solicitó una foto de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y de su fotocheck para tener "más confianza". Ante el temor de perder una posible venta, el joven accedió a su petición.

Tras ello, el supuesto comprador nunca más volvió a contactarse con el vendedor e incluso lo bloqueó de WhatsApp. Al poco tiempo, el empresario empezó a recibir quejar de personas que habían sido estafadas por la persona que estaba suplantando su identidad.

DENUNCIA ARCHIVADA

El joven presentó la denuncia ante la Dirincri de San Juan de Lurigancho, la cual lamentablemente fue mandada al archivo por falta de evidencias.