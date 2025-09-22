Jesús María: dan de alta a mujer atacada por enjambre de abejas

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por un enjambre de abejas en el distrito de Jesús María, mientras repartía volantes para una inmobiliaria. El hecho ocurrió el domingo y generó pánico entre los transeúntes, varios de los cuales también sufrieron picaduras.

De acuerdo con las primeras indagaciones, en un predio cercano existirían dos colmenas de gran tamaño que permanecían en el lugar desde hace varios años. Fueron más de 200 abejas las que participaron en el ataque, mientras la joven pedía ayuda a gritos, tal como se aprecia en los videos grabados por testigos.

El rescate estuvo a cargo de serenos del distrito, quienes incluso utilizaron un extintor para dispersar a los insectos y auxiliar a la mujer. La afectada fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde recibió atención inmediata.

Panamericana Televisión llegó al lugar, donde testigos aseguraron la presencia de dos panales en el tercer piso de la vivienda señalada, incluso, todavía permanecen decenas de abejas en la calle, lo que ha causado alarma entre los vecinos.

MUJER RECIBIÓ ALTA MÉDICA

Hasta el cierre de este informe, se informó que la mujer fue dada de alta y se encuentra en proceso de recuperación. En tanto, las autoridades han iniciado las investigaciones y personal del Serfor ya tomó conocimiento del caso para adoptar medidas de control y prevención.