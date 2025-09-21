Familias aprovechan que salió el sol para ir a las playas de Lima

A poco de la llegada de la primavera, este domino se caracrizó por un intenso brillo solar que desde tempranas horas lleno de calor y mucha alegría a todos en la capital.

Tras varios meses de bajas temperaturas, humedad y neblina en el hemisferio sur nos preparamos para decir adiós al invierno y dar la bienvenida a la primavera.

Esta estación iniciará este lunes 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde, y durará hasta el domingo 21 de diciembre a las 10:03 de la mañana, cuando dará paso a la etapa más calurosa del calendario, el verano.

DOMINGO DE SOL Y PLAYA

Y como se sabe soleado un domingo significa ir a la playa y de esta manera cientos de limeños se dirigieron a las orillas del mar anticipando más días de calor con la llegada de la primavera.

Un equipo de 24 Horas llegó hasta la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, que es sin duda uno de los puntos más populares y visitados cuando sale el sol.