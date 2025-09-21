Hombre sale de un banco con 17 mil soles y lo asaltan a pocas cuadras en SJL

En distrito de San Juan de Lurigancho, a golpes y con armas de fuego, delincuentes asaltaron a un albañil y le arrebataron los 17 mil soles que acababa de retirar de una agencia bancaria a solo unos metros del lugar.

Según información policial, el viento robo ocurrió cuando la víctima, de 50 años, salió de la entidad bancaria con el dinero con la intención de pagar a su personal.

Tras caminar unos metros por la cuadra 9 de la avenida Gran Chimú, el albañil se percató que era seguido por unos sujetos y decidió refugiarse en un local comercial.

No pudo escapar de los ladrones

Pero al interior del establecimiento, los ladrones lo golpearon incluso usando la cacha de una pistola y le quitaron la fuerte suma de dinero. Tras el robo llegó personal policial al lugar del hecho para iniciar las investigaciones del caso.

Cabe señalar que, agentes especializados de la Depincri San Juan de Lurigancho, ya analizan las cámaras de seguridad de las zonas aledañas para dar con los responsables de este robo a plena luz del día.