Disparan a chofer de la ruta Surquillo-Angamos en una calle de La Perla por presunta extorsión

En el primer puerto del Callao, un conductor fue atacado a balazos en su unidad tipo combi en una calle de La Perla. De acuerdo a las primeras pesquisas de este hecho de sangre, el sicario a bordo de una motocicleta disparó contra su víctima.

La identidad del chófer ha sido confirmada por fuentes policiales, se trata de Luis Alberto Caballero Carrera de 65 años, que resultó herido y fue trasladado al hospital Carrión.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida José Gálvez y Tarata, en la Perla alta. Fueron al menos seis balas, las que disparó el sicario que tras lograr su objetivo huyó del lugar en la moto que llegó.

SERÍA UN CASO DE EXTORSIÓN CONTRA LA EMPRESA ETMINSA

Se conoció que la víctima vive cerca del lugar donde fue baleado y todo parece indicar que se trataría de un caso de extorsión contra la empresa Etminsa que cubre la ruta Surco-Callao, donde trabaja el chofer atacado.

Cabe señalar que, tras el ataque, gracias al material de videovigilancia, la Depincri de Bellavista investiga la identidad de los criminales.