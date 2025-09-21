Aparecen imágenes de crimen contra una madre de familia frente a sus hijos en Comas

El asesinato a balazos de la madre de familia identificada como Xiomara Flores, quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Comas.

La víctima se desplazaba de sur a norte por la avenida Túpac Amaru, a bordo de su moderna camioneta, cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron al lado del piloto y abrieron fuego sin importarles que había niños a bordo.

Se escucharon diez disparos que acabaron con su vida

En las imágenes se observa cómo la víctima intenta escapar, pero debido a los impactos de bala terminó chocando contra un poste. Los hampones dispararon hasta 10 veces contra la mujer.

Según sus familiares, se trataría de un caso de extorsión, ya que venían siendo víctimas de cobro de cupos por parte de organizaciones criminales. Se supo que, en diciembre de 2024, uno de sus negocios, que es una cevichería, fue atacada con un artefacto explosivo que detonó y destruyó parte del local

En aquella ocasión se señaló que “Los Injertos del Cono Norte” estaban detrás del atentado, ya que se comunicaron con la víctima exigiéndole el pago de 25 mil soles.

Cabe señalar que, mientras sus seres queridos le dan el último adiós, sus dos hijas menores que también resultaron heridas en el ataque, permanecen hospitalizadas, a la espera de un parte médico favorable y de la pronta identificación de los delincuentes que acabaron con la vida de su madre.