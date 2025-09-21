Marcha de la Generación Z: jóvenes protestan en la avenida Abancay y se dirigen al Congreso

ACTUALIZACIÓN

06:35 p.m. Los protestantes continúan su desplazamiento hacia la avenida Abancay pese al cordón policial desplegado en la zona.

06:10 p.m. Un gran número de manifestantes avanzan desde la Plaza San Martín rumbo a la avenida Abancay para dirigirse al Congreso.

02: 50 p.m. siguen llegando grupos sociales a la Plaza San Martín

02: 05 p.m. mayoría de comercios comenzaron a cerrar sus puertas o atienden con rejas ante el temor de actos de violencia.

01: 35 p.m. colectivos congregados en la Plaza San Martín gritan arengas contra el Ejecutivo y el Congreso de la República

12: 55 p.m. algunos manifestantes denuncian que cuando llegaban a la Plaza San Martín, policías trataron de arrebatarles sus carteles con frases contra el gobierno

12:40 p.m. En los alrededores de la Plaza San Martín, punto principal de concentración, se aprecia gran cantidad de policías.

12:20 p.m. representantes de la Federación de estudiantes de la PUCP y de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, denuncian que no pueden realizar llamadas.

11:45 a.m. Colectivos “Jóvenes Líderes para el Perú” y “KeikoNoVa”, al igual que gremios sindicales como los transportistas marcharán esta tarde.

11:20 a.m. jóvenes llegan al punto de concentración con banderolas y carteles donde critican al Gobierno

11:10 a.m. protestan contra la reforma de sistema de pensiones y la creciente ola de inseguridad ciudadana

11:00 a.m. Personas se concentran en la Plaza San Martín para segunda marcha contra Dina Boluarte y el Congreso

NOTA ANTERIOR

Poco a poco van llegando personas, sobre todo jóvenes, a la Plaza San Martín, punto de concentración para la Marcha de la Generación Z. Según se pudo apreciar, desde las 11 de la mañana los muchachos, muy animados, se juntan para participar de la segunda jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

A la movilización de ayer se sumaron a los jóvenes, gremios y organizaciones sociales, quienes marcharon por varias calles del Centro de Lima, siendo el punto final de la marcha la sede del Palacio Legislativo, donde se registraron violentos incidentes con los agentes de la Policía Nacional, que dejaron heridos de consideración.

Los organizadores comunicaron que al igual que ayer, el inicio de la marcha de hoy está programada para las 5 de la tarde. Informaciones extraoficiales indican que el Poder Ejecutivo ha destinado más de 5, 000 efectivos policiales para garantizar la seguridad y el orden durante la movilización.