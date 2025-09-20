Áncash: comuneros apedrean camioneta de trabajadores de Antamina

El último viernes 19 de septiembre, se produjo un enfrentamiento en Áncash entre comuneros de Huaripampa y la empresa minera Antamina. De acuerdo con testigos, un grupo de personas llegó en camionetas y buses hasta la zona de operaciones con la intención de ingresar al terreno de la compañía.

Al no lograr su cometido, los comuneros comenzaron a romper el cerco perimétrico de seguridad e incluso lanzaron objetos contundentes, lo que generó momentos de gran tensión. La empresa activó medidas de resguardo para proteger sus instalaciones, mientras que las autoridades locales fueron alertadas de los hechos.

La raíz del conflicto radica en una disputa territorial por 184 hectáreas, que la comunidad de Huaripampa asegura son de propiedad ancestral y que, según denuncian, se han visto afectadas por las operaciones mineras. Hasta el momento, no se ha informado de heridos, pero la situación mantiene en alerta a la zona.

MEDIAR CONFLICTO

Las autoridades regionales y representantes de la comunidad han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Energía y Minas para mediar en el conflicto y evitar que la violencia escale.