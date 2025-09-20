Los Olivos: “Los Gallegos” graban ataque a combi de empresa “Las Brizas”

Un nuevo caso de violencia golpea al transporte urbano en Lima. Un video difundido en redes muestra a presuntos integrantes de la banda criminal Los Gallegos disparando contra una combi de la empresa Las Brizas, que cubre la ruta entre Comas y el Callao. La grabación fue acompañada de un mensaje intimidatorio en el que exigen a los transportistas alinearse bajo amenaza de represalias.

En el material audiovisual, los delincuentes advierten que atacarán “combi por combi” a todo aquel que no pague una cuota diaria de 10 soles. “Ya tenemos chequeada tu placa, tu casa y hasta donde comes. Van a empezar a dejar una propina de 10 soles diarios. Ya estás avisado”, se escucha en la amenaza.

Pese al clima de miedo, los choferes aseguran que no detendrán sus labores, aunque reconocen sentirse desprotegidos. “La empresa no nos ha comunicado nada, seguimos trabajando nomás. Tenemos que cuidarnos bastante, ver que una moto no se nos pare al costado”, relató uno de ellos. La empresa de transporte, según los conductores, ha tenido una respuesta mínima frente a la situación.

PASAJEROS PREOCUPADOS

La preocupación también alcanza a los pasajeros, que temen convertirse en víctimas colaterales. “Uno sale con miedo, antes iba con mis hijos, ahora ya no. Prefiero salir sola”, comentó una usuaria. Mientras tanto, los transportistas continúan en las calles sin garantías de seguridad frente a esta nueva ola de extorsiones.