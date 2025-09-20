Ate Vitarte: cúster “calavera” con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito

Primero fue la “Bestia” y ahora la protagonista es la custer apodada la “Calavera”. Este vehículo de transporte informal acumulaba más de 500 mil soles en papeletas y circulaba todos los días en la zona de Ceres, en Ate Vitarte, sin contar con SOAT, permiso ni condiciones mínimas de seguridad, pues apenas se sostenía con remaches y alambres.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) intervino la unidad luego de comprobar que trasladaba pasajeros en riesgo. El vocero de la institución detalló que, al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó fugar y en su huida chocó contra tres vehículos, poniendo en peligro tanto a sus ocupantes como a transeúntes.

Durante el operativo municipal también se retuvo otra custer con más de 116 mil soles en papeletas y más de 35 años de antigüedad. Ambas unidades fueron enviadas al depósito, donde se comprobó su deplorable estado: sin lunas, con luces rotas y puertas oxidadas que ni siquiera cerraban.

OPERABAN CON IMPUNIDAD

Pese a las intervenciones, combis y cústers piratas similares siguen circulando con descaro por la capital. En zonas como el cruce de las avenidas Dueñas y Meiggs, estas unidades operan a plena luz del día, recogiendo pasajeros en medio de la pista y exponiendo a diario la vida de cientos de personas.