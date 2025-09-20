Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz

El periodista peruano Ricardo Quintana, quien migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, regresó este fin de semana a Lima luego de haber pasado casi dos meses detenido en territorio norteamericano. Durante su permanencia en Estados Unidos, atravesó por siete centros de detención, entre ellos el conocido “Alligator Alcatraz​”, un recinto recientemente habilitado para indocumentados.

Quintana relató que su detención se originó tras vender ceviche en una playa de Florida, luego de que le sobrara producto en su pequeño negocio. Según contó, un agente encubierto lo intervino y desde entonces inició un proceso migratorio que lo mantuvo privado de libertad. “Fue una tortura psicológica, encadenado de pies y manos. No podía creer lo que me estaba pasando, solo por vender ceviche”, señaló.

El comunicador cuestionó el trato hacia los migrantes hispanos en Estados Unidos, denunciando que la policía y el servicio de inmigración (ICE) actúan con amplias prerrogativas que generan temor en la comunidad. “Allá nos están cazando por el aspecto físico. Muchos tienen miedo de salir a trabajar”, advirtió.

YA ESTÁ CON SU FAMILIA

Tras más de 50 días detenido, Quintana fue finalmente deportado al Perú. Hoy ya se encuentra en su vivienda en Lima, acompañado de su familia, aunque con la firme decisión de denunciar públicamente lo que considera un “abuso” contra los migrantes en Norteamérica.