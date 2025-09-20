Surquillo: mercado N° 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial

El histórico mercado N° 1 de Surquillo, clausurado en agosto del 2023, estaría próximo a reabrir sus puertas tras un mandato judicial que favoreció a un grupo de comerciantes. Una medida cautelar les permitirá retomar sus actividades dentro del recinto, pese a que la Municipalidad del distrito no respalda la decisión.

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, advirtió que las instalaciones del mercado representan un “riesgo inminente”, ya que carecen de un sistema eléctrico unificado, equipos contra incendios y presentan tuberías expuestas de agua y desagüe. “Este mercado tiene más de 83 años y nunca recibió mantenimiento. En estas condiciones puede convertirse en una bomba de tiempo”, sostuvo.

Mientras algunos comerciantes acusan a la gestión edil de dejarlos sin sustento por más de un año y denuncian un “abuso de autoridad”, otros apoyan a la alcaldesa y aseguraron que colaborarán en el proceso de refacción y formalización del local. Según la comuna, los trabajos de remodelación iniciarían en noviembre y se prolongarían por seis meses.

¿QUÉ DICE LA MUNICIPALIDAD?

El futuro del mercado, considerado un ícono de Surquillo, permanece en incertidumbre. Mientras un sector de vendedores planea regresar de inmediato a los puestos por orden judicial, la municipalidad insiste en que la reapertura solo debe ocurrir cuando se garanticen condiciones seguras para comerciantes y clientes.