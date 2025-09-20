El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó su nuevo reporte de inflación, en el que corrigió al alza su estimado de crecimiento económico para este año. El presidente de la entidad, Julio Velarde, anunció que el Producto Bruto Interno (PBI) del país crecería 3,2 % en 2025, impulsado principalmente por el dinamismo de la demanda interna, pese a la menor proyección en pesca e hidrocarburos.

Velarde explicó que indicadores como el empleo privado, que se expandió 6,1 % en los primeros siete meses del año, así como el incremento en las importaciones de bienes de consumo (3,1 %) y de bienes de capital (18 %), muestran una actividad más fuerte de la esperada. En julio, la economía peruana ya había reportado un crecimiento de 3,4 %, acumulando 16 meses consecutivos de expansión.

Respecto al octavo retiro de los fondos de las AFP, Velarde consideró que el impacto en el consumo sería limitado, pues gran parte de los afiliados de menores ingresos ya retiraron sus fondos en procesos anteriores. “Lo que queda es gente con mayores ingresos o patrimonios; probablemente destinen el dinero a ahorro, pago de deudas o algún emprendimiento, más que al consumo inmediato”, indicó.

¿CONTINUARÁ EN EL CARGO?

El titular del BCRP también se refirió a su continuidad en el cargo, cuyo mandato culmina en 2026. Aseguró que no depende de él, sino de la decisión del próximo presidente de la República. En caso de no continuar, aparecen como posibles reemplazos Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos, y Paul Castillo, gerente general del BCR, ambos con amplia trayectoria en la institución.