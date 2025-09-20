La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada

Una insólita escena delictiva quedó al descubierto en La Victoria. Una madre y sus dos hijas, conocidas como “Las Choclonas de La Parada”, fueron detenidas por agentes del Grupo Terna tras ser sorprendidas robando a una mujer que realizaba compras en el Mercado La Parada. Según la Policía, las mujeres tenían un sistema bien definido: una de las hijas distraía a la víctima tocándole el cabello, mientras la otra le arrebataba el celular, para luego huir en direcciones distintas.

La intervención ocurrió en el cruce de las avenidas Aviación con Bauzate y Meza, a plena luz del día. A una de las sospechosas se le encontró en poder el teléfono sustraído y, durante las diligencias en la comisaría, una de ellas confesó tener antecedentes por hechos similares. Testigos del robo señalaron que la víctima apenas tuvo tiempo de darse cuenta del hurto, ya que fue alertada por transeúntes.

“El rol estaba repartido: la hija ensuciaba el cabello, la madre recibía el teléfono y luego se daban a la fuga. Era una modalidad descarada y peligrosa”, declaró el coronel PNP Pedro Rojas, al confirmar que las tres mujeres eran familia y actuaban de manera organizada para cometer los delitos.

TRASLADADAS A LA COMISARÍA

Tras la captura, las denominadas “Choclonas de La Parada” fueron puestas a disposición del módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria, donde afrontarán investigaciones por hurto agravado y reincidencia delictiva. La Policía no descarta que estén involucradas en más robos en la zona comercial.