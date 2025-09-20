Cae madre de alias “Bomba”, peligroso sicario vinculado al “Monstruo”

Un operativo policial en San Martín de Porres terminó con la intervención de la madre de Carlos Enrique Herrera Pastor, conocido como alias “Bomba”, un delincuente considerado altamente peligroso en el Cono Norte. El sujeto, integrante de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, disparó varias veces contra agentes de la Policía Nacional para evitar ser capturado y logró escapar por la parte trasera de la vivienda de su progenitora.

Dentro del inmueble se hallaron explosivos listos para ser usados, una granada tipo piña, abundante munición y un revólver calibre 38 recién percutado, el mismo que habría sido utilizado en el ataque contra los efectivos. Según la Policía, el lugar funcionaba como guarida y centro de almacenamiento de armas y artefactos ilícitos del sicario.

En medio de la intervención, la madre de alias “Bomba” pidió no ser juzgada por los delitos cometidos por su hijo. Sin embargo, su actitud se tornó desafiante y negó conocer las actividades criminales de Herrera Pastor, pese a que los agentes encontraron pruebas contundentes dentro de su vivienda.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El coronel PNP a cargo del operativo confirmó que el arma incautada será sometida a pericias para determinar en qué actos criminales habría sido utilizada. Mientras tanto, alias “Bomba” continúa prófugo y la Policía mantiene acciones de búsqueda para dar con su paradero, al considerarlo un sujeto de alta peligrosidad.