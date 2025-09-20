SMP: caen tres postes que recién habían sido cambiados

La mañana del sábado, vecinos de San Martín de Porres se sorprendieron al notar que tres postes de alumbrado y telecomunicaciones se habían desplomado en el cruce de las avenidas Antúnez de Mayolo y Daniel Alcides Carrión. El incidente dejó marañas de cables expuestos y un poste en riesgo de caer por completo, lo que representa un grave peligro para los transeúntes.

Los residentes denunciaron que no es la primera vez que ocurre. A inicios de semana, otros postes de la misma zona también colapsaron y fueron reemplazados, pero en menos de siete días volvieron a ceder. Esta situación generó cortes de electricidad e Internet, afectando la vida cotidiana de los vecinos que dependen de estos servicios.

“Se cayó porque lo han puesto mal. Hay tantos ingenieros y no lo colocan como debe ser. Está en pleno peligro para las personas que pasan”, reclamó una vecina. Otros afectados señalaron que estuvieron sin Internet varios días y que aún no recuperan por completo el servicio, lo que ha generado molestias en la comunidad.

TRABAJAN SOLUCIONES

Hasta la zona llegaron agentes de serenazgo de San Martín de Porres para cerrar el tránsito vehicular, así como técnicos de distintas empresas de telecomunicaciones y energía, quienes trabajan en el restablecimiento de los servicios y en la remoción de las estructuras dañadas.