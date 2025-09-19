Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos

Desde hace aproximadamente tres meses, una covacha improvisada se mantiene debajo del puente Angamos, en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, donde un hombre y una mujer en condición de indigentes permanecen a merced del peligro. Comerciantes de la zona señalan que estas personas suelen salir por las noches para cruzar hacia Surquillo, generando preocupación entre vecinos y transeúntes.

La estructura de tela, plásticos y prendas se ubica detrás de la baranda metálica, sobre un terreno lleno de desechos. Este viernes por la tarde, personal de serenazgo de Surquillo acudió al lugar para retirar objetos dispersos, como un espejo, almohada, prenda y plástico; sin embargo, la pareja permaneció en la covacha, sin ser trasladada ni recibir ayuda inmediata.

PELIGRO EMINENTE

Los comerciantes de la zona no precisan cuándo exactamente se instalaron, pero aseguran que es un escenario habitual que afecta la seguridad y limpieza de la zona. Las personas en condición de abandono que se establecen en vías rápidas corren riesgos constantes debido al tránsito intenso y la falta de protección.

Consultado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, indicaron que no era su competencia intervenir en este caso. Por su parte, la Municipalidad de Lima no emitió pronunciamiento hasta el cierre del informe.