Extorsión golpea al transporte: pasajes suben 50 céntimos en la ruta Callao–Lima

El temor a la delincuencia ahora también se refleja en el bolsillo de los pasajeros. Empresas de transporte que cubren la ruta Callao–Lima anunciaron un incremento de 50 céntimos en el precio de los pasajes, medida que atribuyen directamente a las constantes extorsiones de las que son víctimas sus conductores y cobradores.

En las unidades de la empresa Ruta Colonial ya se exhibe un comunicado donde se informa al público que el alza es “por temas de extorsión”. A esta decisión también se han sumado compañías como Etmarza y Etsabepsa, que confirmaron el mismo incremento tarifario. “Sí, es a raíz de las extorsiones”, reconoció un trabajador de la ruta Colonial. El ajuste significa que, por ejemplo, un pasaje que costaba S/ 2 ahora se cobra a S/ 2.50.

Violencia y paralización

La medida se produce pocos días después de que un ataque armado contra una de estas unidades dejara dos personas heridas, hecho que obligó a varios transportistas a paralizar sus operaciones en señal de protesta y reclamo de seguridad.

Los choferes aseguran que son obligados a pagar entre S/ 5 y S/ 40 diarios por vehículo para poder trabajar. Si bien inicialmente se sindicó a un delincuente conocido como alias Tito, ahora afirman que se trata de una organización criminal más amplia.