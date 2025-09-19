SJM: comerciantes y vecinos de Pamplona marchan por mayor seguridad tras ola de extorsiones

Cansados de la violencia y las extorsiones, comerciantes y vecinos de la zona de Pamplona, en San Juan de Miraflores, salieron a las calles para exigir medidas que garanticen su seguridad.

La protesta comenzó en el mercado José María Argueda, desde donde los manifestantes, portando pancartas, se dirigieron hacia la municipalidad del distrito, reclamando acciones concretas contra la criminalidad.

“Pedimos seguridad, queremos medidas para combatir la criminalidad; en el mercado le cobran cupos, han sido baleados, y a un chofer de 'Los Rojitos' lo han asesinado”, declaró uno de los participantes.

CRÍMENES EN SJM

La movilización ocurre tras recientes hechos violentos: el conductor de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’ fue asesinado por sicarios, y una vendedora que se encontraba cerca de la escena también falleció a causa de un disparo.