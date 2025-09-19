24 Horas Edición Central

“Vamos a ir combi por combi”: extorsionador se graba amenazando a chofer en Los Olivos

Pese a la amenaza, los conductores de la empresa Las Brizas aseguran que no paralizarán sus labores, aunque reconocen que trabajan en medio del temor.



La inseguridad golpea otra vez al transporte urbano en Lima. Un grupo criminal que se hace llamar ‘Los Gallegos’ difundió un video en el que se observa a sus integrantes a punto de atacar una combi de la empresa Las Brizas, que cubre la ruta ComasCallao.

La grabación va acompañada de un mensaje intimidatorio en el que advierten: “A todo aquel que no se quiere alinear, que no quiera pagar, vamos a ir combi por combi. Ya los tenemos ubicados. Somos el hampa, Los Gallegos”.

En paralelo, los extorsionadores enviaron mensajes directos a los transportistas: “Ya tenemos chequeada tu placa, tu casa y hasta donde comes. Van a empezar a dejar una propina de 10 soles diarios. Ya estás avisado”.

SIGUEN TRABAJANDO

Pese a la amenaza, los conductores de Las Brizas aseguran que no paralizarán sus labores, aunque reconocen que trabajan en medio del temor y sin respaldo de la empresa.


