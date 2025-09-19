Caen “Los Injertos del Rímac”: habrían acumulado más de S/2 millones en extorsiones desde enero

Un duro golpe al crimen organizado. La Policía Nacional y la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada desarticularon parte de la estructura de ‘Los Injertos del Rímac’, una organización criminal dedicada a extorsionar a conductores de colectivos informales en Lima.

El megaoperativo permitió la captura de 14 integrantes de esta red, acusada de haber amasado más de 2 millones 177 mil soles desde enero mediante cobros ilegales a transportistas en distritos como Rímac, Cercado de Lima y Miraflores.

Según las investigaciones, los delincuentes obligaban a los choferes a colocar stickers con símbolos como delfines, tigres, monos o coronas en sus vehículos. Estos distintivos acreditaban que habían pagado la “cuota” de 24 soles diarios, sin la cual se exponían a represalias.

INMUEBLES INTERVENIDOS

Durante los allanamientos —casi 20 inmuebles intervenidos—, las autoridades incautaron 200 mil soles en efectivo en una vivienda de San Miguel vinculada a la pareja de alias Michael, uno de los cabecillas. Ella presuntamente administraba el dinero de los cobros. Los detenidos cumplirán 15 días de detención preliminar por orden judicial, mientras se amplían las investigaciones.