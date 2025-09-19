Caso Mila: madre de menor es condenada a 35 años de prisión por omisión en abusos sexuales

El Poder Judicial impuso 35 años de prisión a Melita Mejía, madre de "Mila", la niña que a los 11 años quedó embarazada tras ser víctima de violaciones sistemáticas por parte de su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, quien actualmente continúa prófugo.

Mejía fue hallada culpable del delito de violación sexual por omisión impropia, al no proteger a su hija de los abusos. Según la investigación fiscal, la madre conocía de las agresiones y permitió que Mila conviviera con su agresor durante años, sin denunciarlo.

ARGUMENTOS

La fiscalía sostiene que la omisión constituyó complicidad, convirtiéndola en responsable de las agresiones. Además, Mejía enfrenta otro proceso penal relacionado con abusos que Pezo Amaringo cometió contra otra de sus hijas.

El caso ganó notoriedad nacional en 2023 cuando se reveló que, pese a que la ley peruana permite el aborto terapéutico, a Mila se le negó inicialmente este procedimiento en Iquitos. Tras presión de organismos internacionales y la sociedad civil, el aborto fue finalmente autorizado. Actualmente, Pezo Amaringo sigue libre, mientras que Mila y sus hermanos permanecen bajo custodia del Estado en un centro de acogida.