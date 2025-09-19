Bus del Metropolitano atropella a peatón: víctima ingresó imprudentemente a vía exclusiva

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido tras ser atropellado por un bus del Metropolitano en la Vía Expresa Paseo de la República, cerca de la estación Estadio Nacional, en la tarde de este viernes.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el incidente involucró a un bus de la ruta C, que se desplazaba de norte a sur. Las autoridades informaron que la víctima habría ingresado imprudentemente a la vía exclusiva del Metropolitano, lo que provocó el accidente.

El hombre, quien se desempeñaría como taxista, fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza, donde el personal médico mantiene su estado bajo evaluación.

INVESTIGAN EL CASO

El hecho generó preocupación entre peatones y conductores, y reavivó el debate sobre la seguridad en las vías exclusivas del transporte público en Lima. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.