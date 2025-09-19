Vecinos de Comas piden mayor seguridad tras asesinato de mujer frente a sus hijos

Un hecho de sangre conmocionó Comas luego de que Xiomara Mireya Bazán, madre de familia, fuera asesinada a balazos mientras conducía su camioneta Audi de placa ASK-038 en compañía de sus tres hijos menores, su mascota y dos familiares. Durante el atentado, resultaron heridas sus dos hijas de 6 y 7 años, quienes fueron trasladadas a un hospital con lesiones graves, y su estado es reservado.

Tras el ataque, Bazán fue trasladada en mototaxi al Hospital Sergio Bernales, donde se confirmó su muerte. Mientras sus dos hijas fueron internadas, una con heridas en las piernas y la otra con un impacto cerca de la cabeza.

Al lugar llegó una mujer, presuntamente familiar de la víctima, quien retiró a la mascota del vehículo, que permaneció en el automóvil hasta el día siguiente. Tanto ella como los familiares presentes en la vivienda de Bazán evitaron brindar declaraciones a la prensa.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Peritos y agentes policiales arribaron a la zona en busca de evidencias. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas vinculado a extorsión, dado que la pareja de Bazán tenía antecedentes policiales.

La policía investiga si familiares de la víctima podrían estar involucrados o si esta habría sido amenazada previamente. El caso fue derivado a la División de Investigación de Homicidios de la PNP para identificar a los responsables.