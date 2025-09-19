¿Se va? Julio Velarde se pronuncia sobre su futuro al frente del BCRP

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras más influyentes del país por su rol clave en la estabilidad de la moneda nacional. No obstante, su actual gestión culminará en 2026, lo que abre la pregunta sobre si continuará o no al frente de la entidad monetaria.

Este viernes, Velarde ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el avance de la inflación en el país. Consultado sobre su posible continuidad en el BCRP, respondió que, de presentarse la propuesta, tendría que evaluarla con cautela.

CUATRO POSIBLES SUCESORES

Lo que más llamó la atención fue su revelación de que existen cuatro posibles sucesores preparados para asumir la presidencia del Banco Central, aunque evitó dar nombres: “Tengo cuatro nombres, pero no lo puedo decir”, afirmó.

A sus 73 años, Julio Velarde está próximo a cumplir dos décadas al frente del BCRP, institución que ha liderado desde 2006. Su permanencia en el cargo también dependerá de la decisión del próximo gobierno, que podrá renovarlo o designar a un nuevo presidente.