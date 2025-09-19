Caen presuntos miembros de “Los Injertos del Rímac” tras megaoperativo

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un megaoperativo en Lima que permitió el allanamiento de 19 inmuebles en cinco distritos y la detención de más de diez personas, presuntos integrantes de la organización criminal “Los Injertos del Rímac”.

Esta banda se dedicaría a extorsionar colectiveros informales en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores. Además, habrían estado extorsionando a dueños de restaurantes y a empresarios de la construcción civil.

El operativo fue ejecutado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), tras varios meses de investigación.

Según las pesquisas, los delincuentes habrían estado exigiendo 24 soles diarios a transportistas informales, bajo amenaza de muerte en caso de negarse. Incluso meses atrás se registraron dos atentados en la avenida Arequipa vinculados al asedio de esta organización.

MILLONES DE SOLES EN EXTORSIONES

Uno de los inmuebles intervenidos se ubicó en San Miguel, donde las autoridades hallaron una considerable suma de dinero en efectivo. La vivienda pertenecería a la pareja de alias “Michael”, identificado como presunto cabecilla de la banda, y su conviviente habría sido la encargada de recaudar el dinero de las extorsiones.

Las autoridades estiman que la organización habría amasado más de 2 millones de soles producto de las extorsiones, aunque no se descarta que el monto sea mayor conforme avancen las investigaciones.

Todos los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde permanecen bajo investigación preliminar.