Callao recibirá al Señor de los Milagros tras 22 años con recorrido histórico

Como cada mes de octubre, las calles de Lima y Callao se visten de morado con el inicio de las procesiones del Señor de los Milagros. A menos de 15 días del inicio, la Hermandad del Cristo de Pachacamilla anunció que las actividades comenzarán el próximo 4 de octubre, con un programa que incluirá novedades y recorridos extraordinarios.

La primera salida está programada para las 12 del mediodía, partiendo desde la avenida Tacna y continuando por el jirón Callao, Chancay y otras calles del Centro de Lima. Además, como en años anteriores, se realizará una procesión unificada a nivel mundial, donde fieles en distintos países se unirán al levantamiento de andas.

“Tenemos 54 hermandades que participarán en España, Alemania, Italia, Nueva York, Costa Rica, Panamá, Santiago de Chile y Venezuela”, informó José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad. En el Perú, ciudades como Barranca, Trujillo, Huancayo, Chimbote, entre otras regiones también se sumarán a la celebración

SEÑOR DE LOS MILAGROS LLEGARÁ AL CALLAO

Uno de los anuncios más esperados por los devotos es el recorrido extraordinario por el Callao, que se realizará tras 22 años. La procesión ingresará al primer puerto a través de la avenida Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña, marcando un hecho histórico para los fieles chalacos.

Los recorridos oficiales del Señor de los Milagros se realizarán el 4, 18, 19, 26 y 28 de octubre, culminando el 1 de noviembre con la procesión de cierre. Para estas fechas, la ATU confirmó desvíos en las rutas del Corredor Morado, Corredor Azul y el Metropolitano (líneas C y A), con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.