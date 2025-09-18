Presidente de EsSalud advierte despidos si médicos continúan en huelga

La crisis en los hospitales de EsSalud se agudiza tras la advertencia del presidente de la institución, Segundo Acho, quien afirmó que se tomarán “medidas administrativas correspondientes” contra el personal médico que continúe en huelga, lo que incluiría eventuales despidos. La declaración se produjo este miércoles durante una conferencia de prensa, en medio del paro que inició el 9 de septiembre.

El conflicto ha generado escenas de caos en distintos nosocomios: pacientes atendidos en camillas ubicadas en pasadizos y asegurados enfrentando largas horas de espera. Nueve días después del inicio de la huelga, EsSalud informó a través de un comunicado que el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la paralización, lo que deja sin respaldo legal la medida de fuerza.

RUPTURA DEL DIÁLOGO ENTRE ESSALUD Y SINDICATOS

Según Acho, las negociaciones con los gremios médicos se rompieron cuando los dirigentes exigieron el pago de un bono incluso para trabajadores con licencia por vacaciones o descanso médico. “Eso en ninguna parte del mundo se puede hacer, ahí se rompe el diálogo”, enfatizó el presidente de EsSalud.

La entidad aseguró que ofreció a los sindicatos una “asignación extraordinaria por mejora de gestión” para todo el personal, pero la medida fue rechazada. Mientras tanto, el personal médico mantiene la protesta y la incertidumbre se traslada a los pacientes, que son los principales afectados por esta crisis en el seguro social.