Denuncian constantes caídas del sistema del MTC que retrasa entrega de brevetes

Conductores que acuden a centros médicos autorizados para tramitar sus evaluaciones obligatorias denuncian que el Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presenta constantes fallas, lo que impide que puedan renovar o recoger sus licencias de conducir.

En varios establecimientos, usuarios mostraron su frustración al no poder obtener los resultados de sus evaluaciones médicas, que no son cargados en línea debido a la inoperatividad de la plataforma. “Es la tercera vez que vengo y me dicen que no hay sistema. Pierdo tiempo y necesito mi brevete para trabajar”, relató un conductor visiblemente mortificado.

El problema no es aislado. Según Edinson Quiroga, presidente de la Asociación de Centros Médicos del Perú, que agrupa a 600 establecimientos a nivel nacional, las fallas en el sistema se presentan desde hace dos meses. “Los conductores se molestan con las clínicas y escuelas de manejo, pero nosotros no somos responsables. El sistema es del MTC y cuando colapsa, nadie puede renovar su brevete ni recogerlo”, advirtió.

MTC RESPONDE

Frente a las críticas, el MTC reconoció que el Sistema Nacional de Conductores tiene más de 25 años de antigüedad sin mantenimiento. No obstante, informó que ya se encuentra en marcha una nueva versión que actualmente funciona en 90 centros médicos y que será implementada progresivamente en todo el país.