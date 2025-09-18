Mujer con discapacidad muere atropellada por combi en Santa Anita: chofer se dio a la fuga

Las autoridades confirmaron que la unidad implicada acumulaba numerosas infracciones de tránsito.

Una lamentable tragedia ocurrió en la avenida Las Chancas, en Santa Anita, donde una mujer con discapacidad severa perdió la vida tras ser atropellada por el conductor de una combi.

La víctima fue identificada como Madelei Erlinda Damián, de 46 años, quien portaba un carné de Conadis entre sus pertenencias. Tras el hecho, el chofer del vehículo se dio a la fuga.

INFRACCIONES

Las autoridades confirmaron que la unidad implicada acumulaba numerosas infracciones de tránsito, incluyendo conducir sin licencia, circular sin SOAT, sin revisión técnica vigente y con parabrisas deteriorados.