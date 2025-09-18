Cae alias “Mathews” en VES: delincuente salió de prisión hace un mes y volvió a delinquir

Raúl Mathews Méndez Pérez, conocido en el mundo delictivo como “Mathews”, fue capturado nuevamente por la Policía Nacional a tan solo un mes de haber salido de prisión. El sujeto, de 22 años, fue intervenido en Villa El Salvador cuando se desplazaba a bordo de una camioneta robada junto a dos mujeres y un varón.

El general PNP Manuel Vidarte, jefe de la División de Tránsito, informó que los cuatro ocupantes del vehículo estarían planificando ilícitos relacionados con reglaje y marcaje. Durante la intervención, la Policía detectó que la camioneta circulaba con una placa falsa, aunque con características similares a la original. Tras las pericias, se confirmó que correspondía a una unidad robada el pasado 9 de septiembre en el mismo distrito.

SUJETO HABÍA SALIDO RECIENTEMENTE DEL PENAL

Lo indignante del caso es que “Mathews” había sido liberado recientemente por exceso de carcelería, pese a que en 2024 fue detenido en San Juan de Miraflores tras participar en un asalto en el que se incautaron armas de fuego y una camioneta robada.

De acuerdo con la Policía, Méndez Pérez registra antecedentes por robo agravado de vehículos y otras denuncias en su contra. Actualmente permanece detenido, pero las autoridades esperan que la Fiscalía adopte medidas que impidan que vuelva a las calles pese a su historial delictivo.