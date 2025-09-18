Representante del Corredor Morado denuncia amenazas tras visita a empresa extorsionada

El clima de violencia y amenazas contra el transporte público continúa en Lima. Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, denunció haber recibido mensajes extorsivos un día después de visitar la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, que actualmente enfrenta presiones de bandas criminales.

BANDA CRIMINAL 'CARTEL DE LOS SOLES'

Según Hermoza, los extorsionadores que se autodenominan parte del Cartel de los Soles mantienen bajo amenaza a una de las tres rutas de esta empresa de transporte. Tras su visita por motivos administrativos —relacionados con la flota de buses y problemas de pago—, él mismo se convirtió en blanco de amenazas.

“Exactamente yo el día de ayer he visitado la empresa Santa Catalina por un tema particular. (…) El día de hoy me llegan mensajes al WhatsApp amenazándome y diciéndome que van a dejar una estela de cadáveres de los choferes de la empresa Santa Catalina, de la cual yo no soy accionista ni pertenezco”, relató.

Hermoza también mostró preocupación por la forma en que los delincuentes obtuvieron su número telefónico, el cual asegura que es de uso restringido. "Se han conseguido mi número, mi nombre ¿a dónde estamos llegando? Lo más extraño es que mi número está bastante restringido y yo no soy accionista de ninguna empresa de transporte ni formo parte de ellas", afirmó.