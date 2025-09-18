Villa El Salvador: dejan carta extorsiva y disparan contra paradero de la empresa Santa Catalina

La violencia criminal golpea nuevamente al sector transporte. La noche del miércoles, alrededor de las 7:30 p. m., dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el paradero de la línea 23 de la empresa Santa Catalina, ubicado en Lomo de Corvina, Villa El Salvador, y dejaron un mensaje de terror: una carta extorsiva y cinco disparos contra el portón del local.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los delincuentes descendió de la moto, arrojó un papel en el suelo y luego disparó varias veces tras rastrillar su arma. Tres de los proyectiles impactaron en la puerta metálica del paradero, poniendo en riesgo la vida de los vigilantes que se encontraban al interior.

Según los transportistas, minutos antes del ataque un patrullero de la Policía había estado en el paradero, pero solo “firmó asistencia” y se retiró. Los choferes de la ruta A de la empresa Santa Catalina decidieron paralizar sus operaciones por dos días como medida de seguridad, luego de varios meses de recibir amenazas a través de mensajes y papeles con números telefónicos para “negociar” los cupos.

USUARIOS AFECTO

La suspensión del servicio afectó directamente a cientos de usuarios, muchos de ellos escolares. Los transportistas revelaron, además, que en San Juan de Lurigancho ya vienen pagando extorsiones a otra banda criminal, lo que aumenta su desesperación frente a esta nueva amenaza en Villa El Salvador.