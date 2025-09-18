Colapso del sistema nacional de conductores impide trámites de licencias en el MTC

Diversos representantes de centros médicos para la obtención de brevetes realizaron una protesta en los exteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), denunciando la caída del Sistema Nacional de Conductores, lo que les impide acceder a los resultados de las evaluaciones médicas en tiempo real.

Según Edison Quiroga Arévalo, presidente de la Asociación de Centros Médicos para Brevetes, desde hace más de dos meses no tienen acceso al sistema exigido por el MTC. “Hay un sistema colapsado que no tiene solución inmediata. Hemos tenido que salir a denunciar para que recién el director del sistema diga que cada clínica tiene un sistema independiente, lo cual es falso, porque todo está totalmente unificado”, sostuvo.

El dirigente explicó que en este sistema también están integrados los centros de inspección técnica vehicular, los de evaluación de reglas de tránsito y manejo, así como los centros de conductores, todos paralizados por la caída del sistema.

Asimismo, Quiroga advirtió que incluso la Municipalidad de Lima se ha visto afectada, pues no puede registrar las sanciones impuestas a conductores infractores al no contar con el acceso al sistema que administra el MTC.

PERDIDAS MILLONARIAS

El colapso tecnológico ha perjudicado a miles de ciudadanos que buscan renovar u obtener un brevete, quienes no pueden concluir el trámite porque sus exámenes médicos no aparecen en el sistema. Los representantes estiman pérdidas superiores a 5 millones de soles para el Estado y más de 30 millones de soles para los centros de evaluación.