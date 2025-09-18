Anuncian construcción de túnel subterráneo en la avenida Abancay

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, anunció la construcción de un túnel subterráneo en la avenida Abancay, que tiene como objetivo conectar el Centro Histórico de Lima con Barrios Altos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Giuliana Calambrogio, presidenta de la Comisión de Movilidad Urbana y obras e infraestructura, dio mayores detalles sobre esta obra que ya se encuentra en planes de construcción.

"Esta es una obra que va a costar alrededor de 2500 millones de soles, con lo cual estamos hablando de un monto muy fuerte y a día de hoy hemos lanzado ya la iniciativa, estamos en todas las fases preliminares del proceso, el modelo, las rutas", dijo.

PROFUNDIDAD Y ASCENSORES

Asimismo, Calambrogio precisó que el túnel subterráneo tendrá una profundidad de 50 metros y contará con ascensores, además de espacios de recreación para niños. Estará diseñado tanto para el transporte público como el privado.