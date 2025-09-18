Caen presuntos delincuentes vinculados a ataque contra chofer en comas

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos delincuentes vinculados al atentado contra un chofer de la empresa de transporte público Impulso Progreso, ocurrido en el distrito de Comas. Los detenidos, todos menores de 20 años, habrían participado en acciones de extorsión contra el transporte urbano.

Entre los intervenidos figura una mujer de 19 años y dos jóvenes de 17 y 18 años. Durante el operativo, los agentes hallaron en su poder teléfonos celulares con imágenes de armas modificadas para incrementar su poder de fuego, además de dos cartuchos de dinamita.

Los tres fueron trasladados a la sede de la Dirincri, en la avenida España, donde permanecen bajo investigación a cargo del coronel Juan Carlos Montúfar. Hasta el momento, la policía no ha logrado ubicar las armas de fuego mostradas en los teléfonos de los implicados.

Como parte de las pesquisas, la PNP realizará pericias antropométricas y la homologación balística, a fin de determinar si los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima corresponden a las armas utilizadas por los detenidos.

ATAQUE A CHOFER EN COMAS

El ataque se produjo la noche del lunes, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, cuando desconocidos abrieron fuego contra el chofer de la unidad, identificado como Raúl Laurante, quien permanece en estado crítico en el Hospital Sergio Bernales, debatiéndose entre la vida y la muerte.