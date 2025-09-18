El “terror de los repartidores” fue detenido en Chorrillos, pero quedó libre tras 24 horas

Los repartidores de delivery en Chorrillos vivieron semanas de miedo debido a un sujeto que los interceptaba en plena jornada laboral. Armado con un cuchillo y empleando la violencia física, intentaba despojarlos de sus teléfonos y de los productos que transportaban. El hombre fue identificado como Marco Antonio Cervantes, de 29 años, quien finalmente fue capturado gracias a la intervención del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

Persecución y captura en plena vía pública

La detención se produjo luego de que una de sus víctimas reaccionara rápidamente al intento de asalto y lo persiguiera por varias cuadras, hasta que el personal de seguridad distrital logró reducirlo en el cruce de las avenidas Guayas y Horizontes. Según informó el coordinador de las cámaras de videovigilancia, Juan Lamberto, la acción fue posible por la alerta inmediata a la central y el despliegue del serenazgo.

Pese a ello, Cervantes solo permaneció 24 horas bajo custodia policial, al no haberse consumado el robo. La disposición legal lo dejó en libertad, aunque quedó registrado y plenamente identificado en el sistema de seguridad ciudadana. De acuerdo con las autoridades locales, ya existían denuncias previas contra un individuo con características similares que operaba con el mismo modus operandi.

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, aseguró que se ha reforzado la vigilancia en zonas críticas donde los repartidores suelen concentrarse, como las calles Sinchis, Amauta y Machu Picchu, en las que funcionan almacenes de distribución. Con 216 cámaras activas y patrullaje conjunto con la Policía, se busca frenar los delitos que tienen como blanco a quienes trabajan en el servicio de reparto.