Familia organiza pollada solidaria para joven víctima de accidente en la vía de Evitamiento

El joven de 18 años identificado como Emerson Vergara Marín permanece en estado grave en el Hospital Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido hace una semana en la vía de Evitamiento, en Ate. Según sus familiares, el muchacho tiene una pierna fracturada y necesita una operación urgente, por lo que piden apoyo solidario para su recuperación.

“El dolor es insoportable, está en una situación crítica. Quisiéramos que nos apoyen porque no contamos con los recursos necesarios. Sus padres son personas humildes”, señaló la tía del joven, quien explicó que la intervención quirúrgica aún está pendiente.

Debido a la falta de recursos económicos para costear los gastos médicos, la familia de Emerson realizará este sábado una pollada solidaria en Villa María del Triunfo, con el fin de recaudar fondos. La actividad se llevará a cabo en el jirón San Martín 1159, urbanización José Gálvez, sector El Triunfo. Asimismo, las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número 949-201-662.

DENUNCIAN MALOS TRATOS

En paralelo, la familia denunció presuntos malos tratos dentro del hospital. “Hemos recibido maltrato por parte de una doctora”, aseguró un familiar, quien indicó que los comentarios de la especialista estarían relacionados con el hecho de provenir de provincia.