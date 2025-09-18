Peruano muere en explosión en España: familia pide repatriación de sus restos

El último fin de semana se registró una explosión en una zona multifamiliar de Madrid que dejó como víctima mortal al peruano Christian Obando, quien se encontraba visitando a un amigo. Tras el siniestro, el connacional quedó sepultado entre los escombros y su deceso fue confirmado por las autoridades españolas.

La familia de Obando recibió el lunes la confirmación oficial de lo ocurrido y desde entonces ha solicitado que se realicen las gestiones necesarias para repatriar sus restos al Perú. “Queremos darle sepultura aquí”, manifestaron los deudos al pedir apoyo a las autoridades competentes.

RECIBÍA AMENAZAS POR EXTORSIÓN

De acuerdo con sus familiares, Obando trabajaba en el rubro de la construcción y había viajado a España hace un año en busca de un futuro mejor. Antes de migrar, tenía un negocio de repuestos de vehículos en Puente Piedra, pero, según su madre, las constantes extorsiones y cobros de cupos lo obligaron a dejar el país.